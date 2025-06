La separazione viaggia in Senato E Nordio provoca

La battaglia sulla separazione delle carriere giudiziarie si accende in Senato, con Nordio che non risparmia provocazioni. Tra tensioni e provocazioni, il dibattito sulla riforma della giustizia si fa sempre più acceso, mentre l’Italia osserva con attenzione questo delicato confronto. Quali saranno le prossime mosse del governo? Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa sfida cruciale per il Paese.

La riforma della giustizia corre in Senato, di provocazione in provocazione. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ormai ha perso ogni tipo di aplomb e quando interviene sul tema non .

Braccialetto elettronico, Nordio al Senato: «Non basta l’alert, la vittima trovi un rifugio sicuro» - Durante il question time al Senato, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sollevato preoccupazioni sull’efficacia dei braccialetti elettronici per la protezione delle vittime di violenza.

“Il referendum sulla #separazionedellecarriere entro i primi mesi del 2026. Il ddl costituzionale a breve sarà in Senato per la prima lettura, poi la seconda doppia lettura che sarà più breve”. Il ministro #Nordio ospite di Un Giorno da Pecora Radio1 ai microfon Vai su Facebook

