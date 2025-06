La seconda stagione di Daredevil | Rinascita ribalterà le sorti di Luke Cage?

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita promette di rivoluzionare le sorti di Luke Cage e di tutto l’universo Marvel Netflix. Dopo anni di attesa, la saga, riconosciuta ufficialmente come canonica nel 2024, si prepara a svelare i suoi segreti più profondi nel 2026. Con storie mature e realiste, questa nuova stagione potrebbe finalmente risolvere le questioni irrisolte della Defenders Saga, dando nuovo impulso ai personaggi e alle trame che abbiamo imparato ad amare.

Una delle questioni maggiormente irrisolte della Defenders Saga di Netflix potrebbe finalmente trovare risposta nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, in arrivo nel 2026. La saga, trasmessa tra il 2015 e il 2019, ha offerto alcune delle storie più mature e realistiche dell’universo Marvel, focalizzate sugli eroi “di strada”. Inizialmente scollegata dall’MCU, è stata ufficialmente dichiarata canonica nel 2024, aprendo le porte a un vero seguito delle serie originali, invece di un reboot. Daredevil: Rinascita ha già riportato in scena personaggi storici come Matt MurdockDaredevil, Wilson FiskKingpin, Frank CastlePunisher, Karen Page, Foggy Nelson, Vanessa Fisk, e Bullseye. 🔗 Leggi su Nerdpool.it