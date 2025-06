La schermata blu di Windows diventerà nera | da Blue Screen of Death a Black Screen of Death

Microsoft rivoluziona l’esperienza utente di Windows, abbandonando la tradizionale Blue Screen of Death per una più moderna e sobria Black Screen of Death in Windows 11. Questa novità non solo cambierà l'aspetto visivo, ma anche il modo in cui diagnosi e risoluzione dei problemi vengono gestite, offrendo agli amministratori strumenti più efficienti e immediati. Scopri come questa evoluzione renderà il troubleshooting più rapido e meno stressante per tutti gli utenti.

Microsoft dice addio alla storica Blue Screen of Death (BSOD) di Windows, che in Windows 11 diventerà nera. 🔗 Leggi su Dday.it

La schermata di errore rimuoverà anche la grande faccina triste e il codice QR che rimanda al sito del supporto tecnico Microsoft, riporta il sito The Verge.

