La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio Maradona | l’ordine delle canzoni a Napoli

Preparati a vivere un'emozionante notte di musica: stasera, 26 giugno, Marco Mengoni apre il suo tour negli stadi al Maradona di Napoli, portando sul palco le sue hit più amate. Dalla potenza di "Guerriero" alla dolcezza di "Ti ho voluto bene veramente", il concerto promette un viaggio tra emozioni e successi indimenticabili. Scopri con noi l’ordine delle canzoni che faranno battere il cuore dei fan napoletani!

Marco Mengoni terrà questa sera, 26 giugno, il primo concerto del suo tour negli stadi al Maradona di Napoli: in scaletta dovrebbero esserci canzoni come Sto bene al mare, Esseri umani, Ti ho voluto bene veramente e Guerriero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

