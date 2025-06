La Sba prende l’ala piccola Corradossi | Sono carico non vedo l’ora di iniziare

La Scuola Basket Arezzo si conferma protagonista nel mercato delle grandi manovre: dopo aver annunciato le conferme di Toia e Lemmi e l’arrivo della guardia Rapini, è il momento di svelare un nuovo colpo. È con entusiasmo che la società annuncia l’ingaggio dell’ala piccola Corradossi, giovane promessa proveniente da Valdiceppo. La sua energia e talento sono pronti a infiammare il parquet aretino: non vediamo l’ora di vederlo in azione!

Non perde tempo la Scuola Basket Arezzo: dopo le conferme di Toia e Lemmi e l’annuncio della guardia Rapini, la società del presidente Castelli ha comunicato un altro innesto. Si tratta dell’ ala piccola Edoardo Corradossi (nella foto), proveniente dalla squadra umbra del Valdiceppo (serie B interregionale). Nato nel 2003, Corradossi è cresciuto nel settore giovanile dei Dragons Firenze, con cui ha esordito in B prima di passare a Valdisieve e tornare a Firenze da protagonista in C Gold. Nella scorsa stagione ha messo a referto 9,2 punti a partita nella prima fase e 11,2 nella seconda, con 22 punti di record personale contro Palestrina. 🔗 Leggi su Lanazione.it