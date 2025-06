La Roma aiuta la Juventus | Balerdi nella lista di Comolli

Siamo ormai alle battute finali della sessione di calciomercato estiva, e le strategie delle grandi squadre si fanno più intense e audaci. La Roma sembra aver fatto un passo decisivo aiutando la Juventus a inserire Balerdi nella lista di Comolli, un’operazione che potrebbe rivelarsi chiave per entrambe le società. Con settimane di trattative ancora davanti, le prossime mosse promettono di rivoluzionare il panorama del calcio italiano. La vera sfida è appena iniziata.

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale della sessione di calciomercato estiva, ma è ormai già da diverso tempo che le squadre si starebbero muovendo in diverse direzioni per provare ad anticipare la concorrenza su alcuni obiettivi. La Juventus, dopo il cambio dirigenziale, ha dovuto mettere nuovamente ordine alle idee, rivalutando profili e necessità per permettere ad Igor Tudor di giocarsi il prossimo campionato nel migliore dei modi. La Juventus, come dimostrato anche nel match contro il Manchester City nell’ultima sfida del Girone G al Mondiale per Club, soffre particolarmente a livello difensivo ed è per questo motivo che uno degli obiettivi principali del nuovo dg Comolli sarebbe quello di portare alla corte di Tudor un difensore duttile e capace di applicarsi con la difesa a 3 utilizzata dal tecnico croato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - La Roma aiuta la Juventus: Balerdi nella lista di Comolli

