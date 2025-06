La rivista Accounting and Cultures compie 25 anni | celebrazioni all’UniBg

Per celebrare i 25 anni della rivista Accounting and Cultures, un traguardo che testimonia il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama accademico e culturale, la comunità si riunisce all’Università di Bergamo durante la Summer School di Storia della Ragioneria. Un’occasione speciale per riflettere sui successi passati e guardare con entusiasmo alle sfide future in un settore in continua evoluzione. La storia continua, e il meglio deve ancora venire.

In occasione della Summer School di Storia della Ragioneria, promossa dalla Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) e organizzata in collaborazione con l’ Università degli Studi di Bergamo, si celebra venerdì 27 giugno un importante anniversario per la comunità accademica: i 25 anni della rivista Accounting and Cultures, organo ufficiale della SISR. In questi 25 anni la Rivista ha consolidato il proprio ruolo di punto di riferimento per studiosi e ricercatori interessati alla storia, alle dimensioni culturali e critiche della ragioneria, offrendo uno spazio scientifico aperto al confronto interdisciplinare e internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La rivista Accounting and Cultures compie 25 anni: celebrazioni all’UniBg

In questa notizia si parla di: rivista - anni - accounting - cultures

Omaggio a Mario Luzi per i 160 anni della rivista Nuova Antologia - In occasione dei 160 anni della rivista Nuova Antologia, Firenze rende omaggio a Mario Luzi con un evento speciale giovedì 20 maggio 2025 alle 17.

La rivista Accounting and Cultures compie 25 anni: celebrazioni all’UniBg; MF Fashion - news di moda e lusso; Cinitalia il business-link tra due culture: informazione e comunicazione tra Italia e Cina, by GBtimes.

Una rivista nata dal fermento culturale degli Anni Settanta torna in una nuova veste digitale - Iris Ceramica Group rilancia “Humus”, la testata d’avanguardia ideata nel 1973 da Gianni Sassi, trasformandola in una rivista culturale di ampio respiro ... Segnala artribune.com

LA RIVISTA DI MORAVIA COMPIE 60 ANNI - culturaeculture.it - La prestigiosa rivista “Nuovi argomenti” compie sessant’anni e per l’occasione è stata organizzato un evento alla Casa delle Letterature di Roma che si svolgerà martedì 12 marzo 2013 alle 18. Si legge su culturaeculture.it