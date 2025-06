La rissa davanti Palazzo Zanca con insulti transomofobi due condanne con rito abbreviato

La violenta rissa scoppiata davanti a Palazzo Zanca, scatenata da insulti transomofobi, ha portato a due condanne con rito abbreviato, chiudendo un episodio di intolleranza e violenza che ha coinvolto sette giovani e ferito uno di loro. Un episodio che evidenzia quanto sia importante promuovere il rispetto e la tolleranza nelle nostre comunità . Ora, più che mai, serve un impegno concreto per prevenire simili situazioni e costruire un futuro più inclusivo.

Arrivano le condanne per la rissa avvenuta la sera del 28 febbraio scorso a piazza Unione Europea, davanti a uno dei cancelli di Palazzo Zanca. Un grave episodio scaturito da insulti transomofobi che ha coinvolto sette giovani con un ferito finito all’ospedale. Il Giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

