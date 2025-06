La regina olandese di origini argentine è così | vera spontanea scherzosa Ma il tycoon non ne sarà felice

La regina olandese, di origini argentine, ha conquistato il web con un gesto spontaneo e divertente durante il vertice NATO all’Aia. Un’imitazione perfetta di Donald Trump, catturata in un attimo, ha fatto il giro del mondo in poche ore, dimostrando che anche le figure più solenni sanno sorprendere con un tocco di umorismo. La sua spontaneità ha lasciato tutti senza parole, ma...

U n gesto rapido, un’espressione perfetta e il web non ha potuto resistere: Maxima d’Olanda è diventata protagonista di un momento che ha fatto il giro del mondo in poche ore. Durante un incontro ufficiale in occasione del vertice NATO all’Aia, la sovrana olandese ha sorpreso tutti con un’imitazione che pare essere rivolta a Donald Trump. Un frammento di pochi secondi, catturato da un video circolato sui social, è bastato per scatenare reazioni tra il divertito e l’indignato. Dietro quel gesto, però, si cela molto più di un semplice sketch. Lo stile di Maxima d'Olanda. guarda le foto Maxima d’Olanda imita Trump durante vertice NATO. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La regina olandese di origini argentine è così: vera, spontanea, scherzosa. Ma il tycoon non ne sarà felice

