La Reggina prolunga con l’esterno Grillo | conservato il tridente

La Reggina rinnova la fiducia in Paolo Grillo, prolungando il contratto fino al 2026 e confermando la continuità nel progetto tecnico e sportivo. Dopo il rinnovo di Trocini, questa mossa sottolinea l’importanza dell’esterno offensivo nella squadra amaranto, rafforzando il legame tra il giocatore e il club. Segno che le ambizioni della Reggina sono più vive che mai e puntano a consolidare la propria posizione in campionato.

Paolo Grillo resta alla Reggina. Il club amaranto rompe il silenzio e annuncia il rinnovo fino al 30 giugno 2026 dell'esterno offensivo. Si tratta della seconda notizia ufficiale, dopo che poco più di una settimana fa era arrivata quella del rinnovo del tecnico Bruno Trocini. Da subito il prolungamento del contratto dell'ex calciatore dell'Akragas era sembrato quello più vicino.

