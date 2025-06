La Rai nega i tagli a Report ma Ranucci conferma | Quattro puntate in meno chiedo scusa alla mia squadra

La polemica tra Rai e Report si infittisce: mentre l’azienda nega i tagli, Ranucci conferma la riduzione di quattro puntate, lasciando aperto un interrogativo sull’autenticità delle decisioni. Una questione che mette in discussione il valore della trasparenza e l’autonomia del giornalismo d’inchiesta. Quale sarà il futuro di uno dei programmi più apprezzati e impegnati della televisione italiana? Continua a leggere.

Il conduttore conferma a Fanpage la decisione della Rai, nonostante l'azienda abbia negato ai palinsesti i tagli al programma. Il conduttore: "Sono abituato a direttori che considerano Report un valore, non un prezzo e che non avrebbero mai consentito un ridimensionamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

