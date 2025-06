La Rai farà il suo Festival dice l' ad Rossi Con o senza Sanremo

La Rai alza il sipario sulla sua offerta 2025/2026, lasciando aperti tutti gli scenari sul futuro del Festival di Sanremo. Con ottimismo e determinazione, l'amministratore delegato Rossi rassicura: “La Rai farà un Festival, anche se non dovesse essere a Sanremo”. La kermesse musicale resta un simbolo, ma la tv pubblica guarda avanti, pronta a reinventarsi e a sorprendere il pubblico in ogni caso.

Oggi è stata presentata la nuova offerta Rai 20252026, ma i dubbi sul futuro del Festival di Sanremo sono gli stessi. “Attendiamo l'esito del bando e la risposta del Comune e siamo fiduciosi", ha detto l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi interpellato dai cronisti nel corso della presentazione dei palinsesti a Napoli. “Deve essere chiara una cosa: la Rai farà un Festival, anche se non dovesse essere a Sanremo”. La kermesse dunque si farà, Ariston sì, Ariston no. Eppure, “senza la Rai non esisterebbe il festival di Sanremo", ha aggiunto Rossi, sottolineando che “il Festival di Sanremo è il festival della Rai". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - "La Rai farà il suo Festival", dice l'ad Rossi. Con o senza Sanremo

