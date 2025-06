La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di criticità per le ondate di caldo

La Protezione Civile della Campania lancia l’allarme: le ondate di caldo si fanno sempre più intense. Il Centro Funzionale ha emesso un avviso di criticità valido da domani alle 8 fino a lunedì 30 giugno alle 14, prevedendo temperature che potrebbero superare i limiti di guardia. È fondamentale prepararsi ad affrontare queste ondate di calore e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere sé stessi e i propri cari.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per "Ondate di calore" valido dalle 8 di domani mattina alle 14 di lunedì 30 giugno. Si prevedono temperature che potranno essere superiori ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

MALTEMPO, ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo... Vai su X

ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LA CAMPANIA. DALLE 22 POSSIBILI PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE CON FULMINI, GRANDINE E RAFFICHE DI VENTO. ? La Protezione Civile della Regione Campania, in consid Vai su Facebook

Da domani in Campania è allerta per ondate di calore - Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per "ondate di calore" valido dalle 8 di domani matti ... Come scrive ansa.it

Allerta meteo gialla in Campania, torna il maltempo: grandine, fulmini e raffiche di vento - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 22 di ... Si legge su msn.com