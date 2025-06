La protesta dei farmacisti | Rinnovo contrattuale o la nostra professione sparisce – Video

La protesta dei farmacisti scoppia a Milano, dove i professionisti scendono in strada per denunciare l’impasse nel rinnovo contrattuale. Federfarma sembra ignorare le loro richieste, offrendo 120 euro contro i 360 richiesti, mettendo a rischio il futuro della professione. La loro voce è un grido di allarme: senza un giusto riconoscimento economico, rischiamo di perdere tutto. È ora di fare ascoltare le nostre ragioni e cambiare le cose.

“ Federfarma non vuole ascoltare le nostre richieste.” A parlare è uno dei farmacisti presenti al presidio organizzato da Filcams Cgil Lombardia, Fisascat Cisl Lombardia e Uiltucs Lombardia a Milano, per denunciare lo stallo nel rinnovo del c ontratto collettivo nazionale delle farmacie private. “La nostra priorità – spiega – è il riconoscimento economico: Federfarma propone 120 euro, ma noi ne chiediamo 360. Una distanza inaccettabile, soprattutto considerando l’inflazione degli ultimi anni e quella prevista nei prossimi. Il mondo della farmacia sta cambiando, vengono richiesti sempre piu’ servizi e nuove competenze, ma non c’e’ alcun riconoscimento professionale o un inquadramento adeguato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La protesta dei farmacisti: “Rinnovo contrattuale o la nostra professione sparisce” – Video

In questa notizia si parla di: farmacisti - rinnovo - nostra - protesta

https://www.maremmaoggi.net/la-protesta-dei-farmacisti-e-scontro-sui-salari/ Vai su Facebook

Protesta silenziosa di 300 farmacisti sardi: Noi difendiamo la nostra professione. Uiltucs: gap tra retribuzione e responsabilità; Farmacisti in piazza a Cagliari: «Senza contratto da anni, la nostra professionalità vale più di 120 euro»; Farmacisti in protesta in Sardegna: “Difendiamo la nostra professionalità”.

Presidio dei farmacisti dipendenti domani in federfarma milano dopo stop trattative contratto nazionale - Farmacisti dipendenti in Lombardia e Italia protestano a Milano davanti a Federfarma per il rinnovo del contratto nazionale scaduto da quasi un anno, chiedendo aumenti salariali adeguati e riconoscime ... Si legge su gaeta.it

Presidio sotto Federfarma. Sindacati sulle barricate: "Aumenti insufficienti" - Cisl e UilTucs hanno manifestato e poi incontrato i vertici "Irricevibile lo scatto di 120 euro nel trienno". Secondo msn.com