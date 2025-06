La proposta top secret di Trump per portare l' Iran a un nuovo negoziato sul nucleare

In un audace tentativo di riaccendere i negoziati sul nucleare, l'amministrazione Trump pianifica un'offerta segreta da 30 miliardi di dollari per persuadere l'Iran a sedersi di nuovo al tavolo. Un gesto che potrebbe rivoluzionare gli equilibri diplomatici e aprire una nuova era di dialogo o alimentare tensioni giĂ alte. Ma quali sono le reali intenzioni dietro questa mossa?

Trenta miliardi di dollari: è questa la somma che l'amministrazione Trump sta pensando di offrire all'Iran per portala al tavolo dei colloqui. Questa ingente somma, insieme ad altri incentivi, dovrebbero spingere - nelle intenzioni della Casa Bianca - Teheran a costruire un programma nucleare. 🔗 Leggi su Today.it

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

