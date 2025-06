La proposta della Reyer per gestire l' arena | investimenti per 150 mln in 40 anni

La Reyer Venezia presenta una proposta innovativa per la gestione dell’arena in costruzione a Tessera, un’idea che unisce pubblico e privato per creare un modernissimo impianto sportivo. Con un investimento di 150 milioni di euro in 40 anni, il progetto prevede fondi pubblici per la costruzione e risorse private per rifinirlo e renderlo funzionale, puntando a trasformare il Bosco dello Sport in un polo di eccellenza. Un’opportunità unica per il territorio e per il basket italiano.

Fondi pubblici per costruire l'impianto sportivo, fondi privati per rifinirlo e renderlo funzionale. La proposta della Reyer per la gestione dell'arena in costruzione a Tessera, di fianco al futuro stadio all'interno del Bosco dello Sport, prevede un investimento di 150 milioni di euro in 40 anni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

