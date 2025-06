La Promessa anticipazioni 28 giugno Pelayo trama contro Catalina | spera che perda il bambino

Preparati a vivere un’altra emozionante puntata di "La Promessa" domani su Rete 4! Tra alleanze sorprendenti e confessioni sconvolgenti, il destino di Catalina si fa sempre più incerto mentre Pelayo rivela segreti inaspettati. La soap spagnola ambientata a Cordova continua ad appassionare, tenendoci col fiato sospeso. Scopriamo insieme le anticipazioni della trama: cosa accadrà e quali colpi di scena ci attendono in questa nuova puntata?

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Cruz è sconvolta e trama con Petra, mentre Pelayo si lascia andare a confessioni scioccanti contro Catalina. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pelayo confessa il suo terribile desiderio a Don Ricardo, Cruz affronta Jana su suggerimento di Petra, Riassunto dell'episodio precedente Vera sta vivendo settimane complicate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it