La Promessa Anticipazioni 28 giugno 2025 | Pelayo confessa spera che Catalina perda il bambino!

Non perdete le anticipazioni de La Promessa del 28 giugno 2025, un episodio ricco di colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti. Pelayo fa una confessione drammatica, sperando che Catalina perda il bambino, mentre Cruz affronta Jana svelandole che Manuel è disposto a rinunciare a tutto per lei. Un intreccio di emozioni che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso, pronti a scoprire come si evolveranno le sorti dei protagonisti.

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Pelayo fa una confessione scottante mentre Cruz affronterà Jana e le rivelerà che Manuel è pronto a rinunciare a ogni cosa per lei. Per la ragazza sarà uno shock.

