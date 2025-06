La procura chiede 20 anni di carcere per il 17enne che uccise la sua famiglia a Paderno Dugnano

Una tragedia che ha scosso Paderno Dugnano: la procura ha richiesto 20 anni di carcere per Riccardo Chiarioni, il 17enne accusato di aver ucciso la sua famiglia con 108 coltellate. Nel processo abbreviato davanti al tribunale per i minorenni di Milano, le accuse pesanti si intrecciano con il dramma di un giovane coinvolto in un gesto terribile. La giustizia si prepara a fare il suo corso, ma la domanda rimane: come si affronta una perdita così devastante?

Nel processo abbreviato in corso davanti al tribunale per i minorenni di Milano, la procura ha chiesto una condanna a 20 anni di carcere per Riccardo Chiarioni, il giovane che nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024 ha ucciso con 108 coltellate i genitori e il fratello minore nella loro casa di Paderno Dugnano. Al momento dei fatti l’imputato aveva 17 anni. I magistrati minorili hanno invocato il massimo della pena prevista in questi casi, ossia 30 anni ridotti di un terzo per via del rito abbreviato, sostenendo che le aggravanti, tra cui la premeditazione, debbano prevalere sulle attenuanti e sul parziale vizio di mente rilevato dalla perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La procura chiede 20 anni di carcere per il 17enne che uccise la sua famiglia a Paderno Dugnano

