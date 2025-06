La prima proiezione multimediale della Corea del Sud sul Colosseo

Suggestiva tela multimediale, dove arte e tecnologia si incontrano per celebrare il legame tra Italia e Corea. La prima proiezione luminosa sul Colosseo ha regalato uno spettacolo unico, unendo culture diverse in un messaggio di amicizia e collaborazione. Un evento che ha lasciato il pubblico senza fiato, segnando un capitolo speciale nella storia delle relazioni diplomatiche. La facciata dell’iconico monumento romano si è trasformata in una...

Video artisti italiani e coreani hanno celebrato l'anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea In occasione dell'" Anno dello Scambio Culturale Italia e Corea 2024-2025 ", il Colosseo si è trasformato per la prima volta in una spettacolare illuminazione: nella notte che ha celebrato l'anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea 2024-2025 – La facciata dell'iconico monumento romano si è trasformata in una suggestiva tela luminosa animata da immagini e colori che rappresentano la ricchezza culturale e storica di entrambe le nazioni, offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza visiva emozionante e simbolica.

