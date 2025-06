La prefettura rinnova l' accordo con i vigili del fuoco per il presidio acquatico durante i mesi estivi

L’obiettivo è garantire sicurezza e serenità a residenti e turisti, rafforzando la collaborazione tra istituzioni per un’estate all’insegna del divertimento responsabile.

Firmato anche quest'anno dal prefetto Flavio Ferdani, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Luca Verna e dal sindaco Carlo Masci, il protocollo d'intesa per il rinnovo della convenzione per il servizio di vigilanza e soccorso sul litorale per la stagione balneare 2025. L’obiettivo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - prefettura - rinnova

