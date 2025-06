La polizia incontra i lavoratori dello stabilimento Amazon

In un'iniziativa che unisce sicurezza e solidarietà, la polizia stradale di Chieti ha incontrato i lavoratori dello stabilimento Amazon di San Salvo. L’obiettivo? sensibilizzare sulla fondamentale importanza della sicurezza stradale, un tema cruciale per chi quotidianamente si sposta tra lavoro e vita privata. Gli agenti hanno illustrato le principali regole e strategie per prevenire incidenti, rafforzando così il senso di responsabilità condivisa. Un passo importante verso un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole.

