La parabola di Ferragni Un rosso di 5,7 milioni | Adesso sarò più Chiara

La parabola imprenditoriale di Chiara Ferragni si tinge di rosso, con perdite complessive che raggiungono i 5,7 milioni di euro nel 2024. Le società Tbs Crew e Fenice, colpite da questa crisi, chiudono l’anno con rispettivi deficit di 2,3 e 3,4 milioni. Questi numeri riflettono un periodo di forti trasformazioni e scelte strategiche di pausa operativa, segnando un capitolo cruciale nella storia del suo impero. Ma cosa riserverà il futuro?

di Giorgia De Cupertinis Una perdita complessiva che pesa ben 5,7 milioni di euro. Vedono rosso i conti di Tbs Crew e Fenice, le società legate all’attività imprenditoriale di Chiara Ferragni, che chiudono il 2024 con il segno meno, registrando – rispettivamente – una perdita pari a 2,3 e 3,4 milioni di euro. Numeri che sembrano coerenti con un anno caratterizzato da forti trasformazioni e da una scelta strategica di pausa operativa che ha visto molte iniziative e collaborazioni sospese. Che si trattasse di un periodo difficile era già noto dopo lo scandalo scoppiato a fine 2023, ormai celebre come "Pandoro gate", e le inchieste giudiziarie che hanno travolto in una tempesta improvvisa l’immagine di Ferragni: un episodio che tra le altre cose comportò, nell’impero dei social, la perdita di un significativo numero di followers. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La parabola di Ferragni. Un rosso di 5,7 milioni: "Adesso sarò più Chiara"

