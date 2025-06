La Palestina nel cuore | serata speciale nel cuore del centro storico di Tredozio

La Palestina nel cuore: una serata speciale nel cuore del centro storico di Tredozio, dove comunità e solidarietà si sono unite per condividere un messaggio di speranza e impegno. Promossa dal Comune di Tredozio, Anpi Modigliana, Tredozio e Amnesty International Forlì, questa iniziativa ha catturato l’attenzione di tutti, rafforzando il legame tra cittadini e diritti umani. Un momento di riflessione e vicinanza che resterà nel cuore di tutti i partecipanti, ispirandoli a continuare a fare la differenza.

"La Palestina nel cuore". Questo è il titolo che Comune di Tredozio, Anpi Modigliana e Tredozio e Amnesty International Forlì hanno voluto dare all'evento svoltosi mercoledì in piazza Vespignani a Tredozio. "Una serata all’insegna della solidarietà che ha visto la partecipazione attenta ed attiva. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

