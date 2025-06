La Palestina fuori dal Mondiale per un rigore inesistente al 97esimo il dolore del ct | Noi abbandonati anche dal mondo dello sport

Palestina fuori dal mondiale al 97° minuto per un rigore contestato, un sogno infranto e un dolore che scuote l'anima dello sport. La squadra, simbolo di speranza e resilienza, si vede svanire una chance storica di qualificazione al Mondiale 2026, in un contesto ancora più complesso. Il modo in cui è finita questa partita lascia l’amaro in bocca, sollevando interrogativi e riflessioni su giustizia e meritocrazia nel calcio.

Un sogno svanito al 97esimo, per colpa di un calcio di rigore contestato. Molto contestato. Fino a quel momento la Palestina sognava una storica qualificazione al Mondiale 2026, traguardo mai raggiunto da una nazionale che oltre al calcio ha molto altro a cui pensare di questi tempi. “Il modo in cui abbiamo perso è stato assurdo. Un rigore che ha visto solo l’arbitro che non è andato a rivederlo al VAR. Perché? Tutto questo ha lasciato alla nostra gente un enorme senso di ingiustizia “, ha dichiarato il commissario tecnico palestinese Ehab Abu Jazar a Repubblica. Chiaro che nella testa dei calciatori non possa esserci soltanto il calcio, vista la tragica situazione nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Palestina fuori dal Mondiale per un rigore inesistente al 97esimo, il dolore del ct: “Noi abbandonati anche dal mondo dello sport”

