La nuova Inter mostra il carattere! Chivu ha un’arma in più – CdS

Dopo una finale di Monaco di Baviera che resterà nella storia, l’Inter si riscopre carica di determinazione e nuova forza. Cristian Chivu, protagonista silenzioso ma decisivo, ha svelato un’arma in più per i nerazzurri, consolidando il carattere che li distingue. Meno di un mese dopo, le vittorie contro Urawa Red Diamonds e River Plate testimoniano come questa squadra sia pronta a voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo di successi. La rinascita è appena iniziata.

La nuova versione dell’Inter dopo la finale di Monaco di Baviera ha mostrato il suo carattere contro il River Plate. Cristian Chivu ha scoperto anche un’arma in più per il Corriere dello Sport. REAZIONE – Sono passate meno di quattro settimane e l’ Inter sembra sulla via di voltare pagina definitivamente. Le due vittorie con Urawa Red Diamonds e River Plate hanno dato fiducia e quasi cancellato gli incubi di una notte iniziata male e finita peggio. Il Mondiale per Club avrebbe potuto avere effetto contrario, eppure i nerazzurri stanno sfruttando la competizione al meglio e ora vedono la luce in fondo al tunnel. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - La nuova Inter mostra il carattere! Chivu ha un’arma in più – CdS

In questa notizia si parla di: inter - carattere - chivu - arma

Balotelli ricorda il periodo all’Inter: «Mourinho? Eravamo due teste di cavolo ma come carattere lui è peggio di me» - Mario Balotelli torna a far parlare di sé ospite di "Belve" su Rai2, ripercorrendo il suo controverso periodo all'Inter con Mourinho.

L'Inter potrebbe puntare su Lucas Da Cunha I nerazzurri starebbero monitorando la situazione di Calhanoglu che, in caso di addio, lascerebbe un enorme vuoto nel centrocampo di Chivu Secondo TuttoSport, il calciatore che potrebbe sostituirlo è Da Cun Vai su Facebook

Come giocherà Chivu all’Inter: la rivelazione che fa chiarezza; Inter, chanche per Pio Esposito dal primo minuto; Dumfries, l'olandese è pronto a riprendersi l'Inter: sarà lui l'arma in più di Chivu contro.

Mondiale Club, Chivu: 'Prova di carattere, orgoglioso dell'Inter' - "Non la sento come una prima vittoria, perché con l'Inter ho vinto tante partite. Segnala ansa.it

Inter, Sommer: "Tante cose diverse con Chivu. Dobbiamo essere forti anche negli ultimi 20 minuti" - Urawa Reds ha parlato Yann Sommer ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Si legge su calciomercato.com