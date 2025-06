LA NUOVA DOMENICA IN | MARA VENIER GABRIELE CORSI 4 VIP NEL SALOTTO E IL GIOCO

Domenica In si prepara a celebrare il suo 50° compleanno con una sfida emozionante tra tradizione e innovazione. Mara Venier e Gabriele Corsi, alla loro prima volta insieme in un salotto televisivo, promettono sorprese e coinvolgimento, mentre il contenitore festeggia un traguardo storico. La prossima puntata, in onda il 14 settembre su Rai1, sarà un tuffo nel passato e nello stesso tempo un’esplosione di novità, pronte a sorprendere il pubblico più fedele e i nuovi spettatori.

Domenica In festeggia l’edizione numero 50 con l’inedita coppia Mara Venier e Gabriele Corsi. Il contenitore festivo di Rai1, annuncia la Rai, avrà molte novità da settembre. Si parte domenica 14 settembre, dalle 14.00 alle 17.10 sulla rete ammiraglia Rai e come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi in Roma. Per Mara Venier è la 17° volta, la prima per Gabriele Corsi. La formula sarà in parte arricchita e rinnovata, con nuovi elementi di scenografia e di musica e spettacolo, pur mantenendo le celebri interviste ‘one-to-one’ di Mara Venier, con ospiti musicali e del mondo del cinema e della televisione, e non solo. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA NUOVA DOMENICA IN: MARA VENIER, GABRIELE CORSI, 4 VIP NEL SALOTTO E IL GIOCO

