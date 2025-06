La notte nel cuore streaming e diretta tv | dove vedere la sesta puntata

Se sei curioso di scoprire cosa succederà nella sesta puntata di "La notte nel cuore", sei nel posto giusto! Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, alle 21:30, non perdere la diretta su Canale 5 o l’opportunità di seguire lo streaming online. Ti guideremo passo dopo passo su dove e come poter vivere questa emozionante serata televisiva, restando aggiornato su ogni dettaglio della serie turca che sta conquistando il pubblico.

. Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e live streaming. La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Cast. Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La notte nel cuore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu: Sumru Sansalan. 🔗 Leggi su Tpi.it