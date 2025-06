La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della sesta puntata

Stasera, alle 21:30 su Canale 5, torna "La notte nel cuore" con la tanto attesa sesta puntata. Questa coinvolgente serie turca, in onda dal 2024, continua a sorprenderci con colpi di scena e drammi intensi. Scopriamo insieme le anticipazioni sulla trama e il cast di questa serata ricca di emozioni che non puoi perdere!

. Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). I Sansalan costringono Bunyamin a porgere le sue scuse a Cihan e Sevilay per le parole offensive pronunciate nei loro confronti e per aver leso la loro dignitĂ , pena il licenziamento. Lui, nonostante neghi di averlo fatto, porge le sue scuse a entrambi. Cihan non le accetta. Grazie all’aiuto di un avvocato di Cihan, Nuh viene scagionato e fatto uscire di prigione. 🔗 Leggi su Tpi.it