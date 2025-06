La notte nel cuore anticipazioni puntate serali del 27 giugno | Sevilay rifiuta di sposare Cihan

Preparati a scoprire cosa succederà nella serata di venerdì 27 giugno con la soap turca "La notte nel cuore". Al centro delle emozioni, Sevilay rifiuterà di sposare Cihan, scatenando reazioni e colpi di scena che terranno incollati allo schermo. Tre episodi imperdibili, ricchi di tensione e passione, ti aspettano su Canale 5: scopriamo insieme come si svilupperanno le vicende delle famiglie Sansalan e Bunyamin.

La soap turca La notte nel cuore si presenterà al suo sesto appuntamento venerdì 27 giugno su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi serali che prenderanno il via alle 21:36 e ci terranno compagnia fino alle 00:28 circa? Scopriamolo insieme. La notte nel cuore, trame episodi 27 giugno. La famiglia Sansalan costringe Bunyamin a scusarsi con Cihan e Sevilay per aver leso la loro dignità. Lui nega di aver pronunciato parole offensive nei loro confronti, ma i Sansalan minacciano di licenziarlo se lui si rifiuta di porgere le sue scuse. L'intervento di un avvocato di Cihan intanto si rivela fondamentale per la scarcerazione di Nuh.

