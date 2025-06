La Notte della Tammorra 2025 | a Napoli cinque giorni di musica folk e tradizione popolare

Immergiti nell’atmosfera vibrante di Napoli con la XXIII edizione de “La Notte della Tammorra”, un festival imperdibile che celebra cinque giorni di musica folk e tradizione popolare dal 1° al 5 luglio 2025, nella suggestiva Piazza Mercato. Un’occasione unica per riscoprire le radici profonde della cultura partenopea, tutto gratuitamente. Vieni a vivere un’esperienza autentica che farà battere il cuore della città: la tradizione napoletana ti aspetta!

XXIII Edizione 1-5 Luglio 2025 Piazza Mercato, Napoli Ingresso gratuito. Napoli torna a far battere il cuore della tradizione con la XXIII edizione de “La Notte della Tammorra”, in programma dal 1° al 5 luglio 2025 nella suggestiva Piazza Mercato. Il festival gratuito, ideato dal musicologo e compositore Carlo Faiello, è promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, all’interno della rassegna Estate a Napoli 2025. Cinque giorni dedicati alla musica popolare campana, con concerti, laboratori, danze e incontri, per riscoprire le radici profonde della tammurriata e della cultura musicale del Sud Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com