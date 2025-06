La Notte Bianca accende Udine venerdì 4 e sabato 5 luglio

Udine si prepara a brillare come mai prima d'ora con la Notte Bianca 2025, un evento imperdibile che trasformerà il centro storico in un palcoscenico di emozioni e divertimento. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, due serate ricche di musica, arte e convivialità, spingeranno tutti a scoprire nuove sorprese e grandi ritorni. Un appuntamento che segnerà l'inizio di un'estate indimenticabile: non mancate!

Udine è pronta a trasformarsi ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto con l'edizione 2025 della Notte Bianca, in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio. Due giorni di eventi diffusi che animeranno il centro storico con un mix potente di musica, danza, cultura, creatività e convivialità. Tra grandi ritorni e nuove sorprese, la serata che precede l'inizio dei saldi estivi si confermerà come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate friulana, capace di coinvolgere pubblici diversi e rilanciare la città come spazio di partecipazione e divertimento. La presentazione è avvenuta questa mattina alla presenza del Vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e dei rappresentanti delle categorie economiche: il presidente di Confcommercio Udine Rodolfo Totolo, la presidente di Confartigianato Udine Eva Seminara e Roberto Simonetti di Confersercenti.

