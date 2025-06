La neve ricopre il deserto di Atacama il più arido del mondo

Un fenomeno sorprendente e raro: la neve ricopre il deserto di Atacama, il più arido del mondo, per la prima volta in oltre dieci anni. L'Osservatorio Alma, a 2.900 metri di altezza, ha catturato immagini incredibili di questa distesa bianca tra le dune, regalando uno spettacolo unico nel suo genere. Un evento che dimostra come anche i luoghi più inospitali possano sorprenderci, rivelando la straordinaria imprevedibilità della natura.

"Eccezionale! Il deserto di Atacama in Cile, il più arido del mondo, è coperto di neve". Lo riferisce l'Osservatorio Alma, che si trova a 2.900 metri di altezza e che, in un video pubblicato su X, mostra le incredibili immagini della distesa di coltre bianca fra le dune. "Un fenomeno che non si vedeva da dieci anni", si legge in una didascalia del filmato che documenta il raro evento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La neve ricopre il deserto di Atacama, il più arido del mondo

In questa notizia si parla di: neve - deserto - atacama - arido

Neve nel deserto di Atacama in Cile: evento sorprendente o conseguenza dei cambiamenti climatici? - La neve nel deserto di Atacama, il luogo più arido del pianeta, ha suscitato stupore e domande sul nostro clima in evoluzione.

La neve ricopre Atacama, il deserto più arido del mondo: "Non nevicava da 10 anni" https://rainews.it/articoli/2025/06/la-neve-ricopre-atacama-il-deserto-piu-arido-del-mondo-non-nevicava-da-10-anni-riscaldamento-climatico-8a0ef15f-5f49-49a5-bd71-22c3f8 Vai su X

Cile: la neve ricopre Atacama, il deserto più arido del mondo; Nevica nel deserto più arido del mondo: immagini spettacolari dall’Atacama; Cile, la neve ricopre Atacama: il deserto più arido al mondo.

Meraviglia in Cile: la neve ricopre il deserto di Atacama, il più arido del mondo - Il climatologo dell'Università di Santiago, Raul Cordero, ha dichiarato che è troppo presto per collegare i fiocchi bianchi al cambiamento climatico ma ha affermato «questo tipo di evento diventerà pi ... Segnala msn.com

La neve ricopre Atacama, il deserto più arido del mondo - Gli abitanti del deserto più arido del mondo, quello di Atacama, nel Cile settentrionale, si sono svegliati con uno spettacolo mozzafiato: il suo famoso paesaggio lunare ricoperto di neve. Da ansa.it