La musica contro il silenzio si fa sentire anche a Salerno | cittadini in piazza per la Palestina

La musica ha il potere di unire, di emozionare e di fare sentire la propria voce anche nei momenti più difficili. A Salerno, questa sera, piazza Flavio Gioia si è trasformata in un simbolo di solidarietà e speranza, con cittadini di ogni età che hanno scelto di far risuonare i canti palestinesi contro il silenzio. Un gesto collettivo che dimostra come l’arte possa essere un’arma potente per sostenere cause importanti…

“La musica contro il silenzio” si sente, forte, anche a Salerno, dove, questa sera, in piazza Flavio Gioia, numerosi cittadini hanno preso parte all'iniziativa con cantanti, strumentisti, professionisti, dilettanti, amatori che hanno intonato insieme agli altri canti popolari palestinesi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

