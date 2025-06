La musica come rifugio.

spettacolo, trovando nella musica il suo rifugio e punto di svolta. La sua storia dimostra come la passione possa trasformarsi in una carriera vibrante e ricca di emozioni, insegnandoci che il talento, unito alla determinazione, apre porte insospettate. Alex Polidori incarna l’essenza di un artista multifacetico che ha saputo seguire il cuore, dando voce alle sue passioni e ispirando molti a fare altrettanto.

"È iniziato tutto per gioco: mi hanno fatto provare e a quanto pare hanno visto in me una predisposizione e hanno iniziato a chiamarmi per piccoli ruoli. Poi ho ricoperto parti maggiori come in 'Nemo' e 'Koda, fratello Orso'. E da lì si è spianata la strada". A parlare è Alex Polidori, doppiatore, attore e cantautore con oltre mezzo milione di follower sui social. Artista in grado di muoversi con estrema facilità in diverse arti e forme dello showbiz, il 29enne romano è noto per aver prestato la voce al pesciolino 'Nemo' in giovane età. Attualmente è al cinema per dare la voce a Li Fong (l'attore Ben Wang ), il protagonista principale del sesto film di Karate Kid, 'Karate Kid: Legends'.