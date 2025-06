La moto di Ogura prende fuoco in pista | spaventoso incidente durante le Pre Qualifiche della MotoGP ad Assen

Un dramma inaspettato scuote il mondo della MotoGP ad Assen: durante le prequalifiche, la moto di Ai Ogura prende fuoco dopo un incidente spaventoso, lasciando tutti con il fiato sospeso. La scena è stata da brivido, ma fortunatamente il pilota è uscito illeso. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza rimanga prioritaria in questo sport adrenalinico. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante giornata in pista.

Spaventoso incidente per Ai Ogura ad Assen durante le prequalifiche del GP d'Olanda della MotoGP 2025: l'Aprilia disarciona il pilota giapponese e poi prende fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

