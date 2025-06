La Mini Miglia e il fascino della regolarità storica

Ispirati dall’eleganza senza tempo e dalla passione per le auto d’epoca, gli appassionati si sono riuniti a Montecatini Terme per vivere l’emozione della terza edizione della Mini MIGLIA. Un’occasione unica che celebra la regolarità storica e il fascino del passato su quattro ruote. La manifestazione, parte integrante della rassegna Ruote nella Storia, continua a dimostrare come il motorismo d’epoca sia un patrimonio culturale da preservare e valorizzare.

Domenica 25 maggio si è svolta a Montecatini Terme la terza edizione della Mini MIGLIA, manifestazione improntata alle tecniche della regolarità turistica per auto storiche, organizzata dal Kursaal Car Club, insieme con l’Automobile Club Pistoia ed ACI Storico. L’evento si inserisce ufficialmente nel calendario nazionale della rassegna Ruote nella Storia, dedicata alla valorizzazione del motorismo storico come espressione culturale. Ispirati dalla celebre Mille Miglia, gli organizzatori della Mini MIGLIA vollero fino dall’inizio ricreare tra soci ed appassionati lo spirito competitivo e la mostra di esemplari pregiati di auto storiche della celebre e storica gara, che da diversi anni non effettua il passaggio da Montecatini, interrompendo una tradizione che si riteneva consolidata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Mini Miglia e il fascino della regolarità storica