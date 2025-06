La Marconi di San Giovanni campione nazionale di robotica Il plauso del Ministro

La scuola Marconi di San Giovanni Valdarno si è laureata campione nazionale di robotica under 14, ricevendo il plauso del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Un risultato straordinario che conferma l’eccellenza formativa e l’innovazione delle giovani menti valdarnesi. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante non solo per gli studenti, ma anche per l’intera comunità scolastica, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo nel mondo della tecnologia. Impegni istituzionali mi...

Arezzo, 27 giugno 2025 – Un prestigioso riconoscimento arrivato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" di San Giovanni Valdarno. In una lettera ufficiale firmata dal Ministro Giuseppe Valditara, il plauso per la vittoria del titolo nazionale di campioni di robotica under 14, che ha visto la scuola valdarnese distinguersi nel panorama formativo italiano. "Impegni istituzionali mi hanno impedito di raggiungervi personalmente – scrive il Ministro – ma desidero rivolgervi la mia più autentica ammirazione, unita all'apprezzamento e alla gratitudine per il vostro impegno".

