La lista dei desideri di Amazon per l’attore che interpreterà James Bond nel nuovo film di Denis Villeneuve

Immagina di poter contribuire a plasmare il futuro di 007, con Amazon che punta a un’uscita nel 2028 per il nuovo Bond diretto da Denis Villeneuve. La lista dei desideri di ogni fan si arricchisce di speranze, aspettative e sogni di vedere finalmente sulle scene un James Bond inedito e sorprendente. Restate con noi: il mondo di 007 sta per aprire un nuovo capitolo che lascerà tutti senza fiato.

Ora che Amazon ha scelto Denis Villeneuve come regista del prossimo James Bond, il ritmo per la 26esima uscita di 007 sta per accelerare significativamente. Ciononostante, Amazon sta valutando una data di uscita per Bond 26 nel 2028. Un’uscita anticipata sarebbe impossibile, data la portata del film, secondo alcune fonti. Il regista franco-canadese Villeneuve ha battuto quattro registi europei – Edward Berger, Edgar Wright, Paul King e Jonathan Nolan – per l’ambito ruolo da regista. Ora, Amazon si muoverà rapidamente per trovare uno sceneggiatore e poi un attore che possa vestire i panni dell’agente 007. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it