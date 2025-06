La lingua blu torna a preoccupare la Tuscia | tutti i casi dal 2015 a oggi

La Tuscia si risveglia nuovamente in allerta a causa della diffusione della lingua blu, un virus che minaccia il settore agricolo e zootecnico. Dal 2015 a oggi, i casi si sono moltiplicati, rendendo necessarie misure immediate come vaccini gratuiti e indennizzi per lo smaltimento delle carcasse. Coldiretti Lazio lancia un appello: è fondamentale intervenire rapidamente per proteggere gli allevamenti e salvaguardare il territorio.

Vaccini gratuiti e indennizzi per lo smaltimento delle carcasse. È questa la richiesta urgente di Coldiretti Lazio che lancia l’allarme per la diffusione crescente del virus Blue Tongue, con focolai negli allevamenti di tutte la regione, complice anche l’innalzamento delle temperature. Le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: lingua - torna - preoccupare - tuscia

Pecore colpite dalla "lingua blu": Coldiretti torna a lanciare l’allarme - Coldiretti lancia nuovamente l’allarme: la “Blue Tongue” minaccia gli allevamenti di ovini e caprini, portando febbre, trombosi e ulcerazioni.

Viterbo, Giornata della Lingua Madre: l'evento della Casa dei Diritti Sociali della Tuscia - Il Messaggero - Sabato 1° marzo a Viterbo racconti, poesie, musiche e canzoni alla scoperta delle identità linguistiche e culturali La Casa dei Diritti Sociali della Tuscia, associazione di volontariato laico ... ilmessaggero.it scrive