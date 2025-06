La Lega guarda al Sud ad Acireale un incontro con gli europarlamentari del carroccio

La Lega si mobilita per il Sud ad Acireale, un’occasione importante per gli europarlamentari del Carroccio di condividere con i cittadini le iniziative e le battaglie europee a favore del territorio. Sabato 28 giugno, la conferenza stampa sarà il momento ideale per conoscere da vicino l’impegno della Lega in Europa, con particolare attenzione alle sfide e opportunità che riguardano il Sud e la Sicilia. L'incontro rappresenta un passo concreto verso un dialogo più diretto e trasparente con la comunità locale.

Gli europarlamentari della Lega terranno, sabato 28 giugno, ad Acireale una conferenza stampa per illustrare il loro impegno a Bruxelles e per fare il punto su quanto stanno portando avanti in Europa e sulle sfide politiche e sulla particolare attenzione rivolta al Sud e alla Sicilia. L'incontro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

