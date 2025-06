La Juventus rischia un’altra penalizzazione? L’analisi del giornalista Paolo Ziliani

La Juventus si trova ancora una volta sul filo del rasoio, con il rischio di una nuova penalizzazione che potrebbe scuotere il mondo del calcio italiano. Il giornalista Paolo Ziliani ha evidenziato la delicata situazione, lanciando un allarme concreto per i bianconeri. Dopo le sanzioni del 2023, quali saranno le prossime mosse della dirigenza e quanto questa minaccia influenzerĂ il futuro del club? Restate con noi per scoprirlo.

La Juventus rischierebbe una nuova penalizzazione. Il giornalista Paolo Ziliani ha spiegato la situazione, lanciando l'allarme per i bianconeri. Possibili nuovi guai giudiziari per la Juventus. Secondo il giornalista Paolo Ziliani, i bianconeri rischierebbero addirittura una nuova penalizzazione. Le sue parole. NUOVA PENALIZZAZIONE? – «Ebbene sì. Dopo le sanzioni del 2023 la Juventus è di nuovo a rischio penalizzazione in A e squalifica in Europa: a breve dovrĂ rispondere di nuovi illeciti (e la recidiva la inguaia) Ne scrivo da due anni: la nuova Juve (come la Consob ha giĂ appurato e deliberato) sta continuando a sgarrare in tema di bilanci "non conformi.

