La Juventus mette gli occhi su Lucumí | difesa nel mirino si muove il mercato

La Juventus non sta a guardare e si prepara a rafforzare la difesa, un settore che nell’ultima stagione ha mostrato luci e ombre. Con un mix di esperienza e gioventù, il club si muove con decisione sul mercato. Tra i nomi caldi c’è Jhon Lucumí, il centrale colombiano del Bologna, che sembra destinato a scaldare gli ambienti della Continassa. Una pista concreta che potrebbe rivoluzionare il reparto arretrato bianconero.

La Juventus guarda avanti. E lo fa con un occhio puntato al reparto che, nell'ultima stagione, ha mostrato segnali alterni: la difesa. Con un mix di esperienza e gioventù da ricalibrare, la dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Un nome, in particolare, sembra scaldare l'ambiente della Continassa: Jhon Lucumí, centrale colombiano in forza al Bologna. Una pista concreta: Lucumí osservato speciale a Torino. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'interesse della Juventus per Lucumí è più di un semplice sondaggio esplorativo. Il difensore, classe 1998, è reduce da una stagione solida in rossoblù, dove ha mostrato personalità, letture intelligenti e una buona capacità d'impostazione.

