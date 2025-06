La Juve prende gli scarti del Napoli | Tudor costretto ad accontentarsi | Ufficialità prima di luglio

La Juventus, come nel suo stile, si muove sul mercato assorbendo gli scarti del Napoli, fresco vincitore dello scudetto. Tudor, ora alle prese con questa strategia, dovrà rassegnarsi a giocare una sfida di riposizionamento. Ufficialità e dettagli si prospettano prima di luglio, ma il calcio italiano si arricchisce di un nuovo capitolo. La domanda è: quale sarà il prossimo passo?

La Juve prende gli scarti del Napoli: Tudor costretto ad accontentarsi Ufficialità prima di luglio"> La Juventus opera sul mercato ma segue le orme del Napoli e ne prende gli scarti. Pronto un innesto per Tudor. Il Napoli, fresco vincitore dello scudetto, sta iniziando a programmare la prossima stagione. E i nomi che circolano specialmente in entrata, di certo ingolosiscono i tanti supporters azzurri. A valorizzare questa tesi c’è il primo grande colpo portato a termine dal direttore sportivo Manna. Dopo il grande lavoro svolto l’anno passato, culminato con la vittoria del tricolore, Manna vuole continuare a costruire un Napoli vincente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - La Juve prende gli scarti del Napoli: Tudor costretto ad accontentarsi | Ufficialità prima di luglio

