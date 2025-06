La guerra in Iran e la variabile Trump nel nuovo dis-ordine mondiale

La tensione in Iran si infiamma e il ruolo di Trump emerge come variabile chiave nel nuovo disordine globale. Tra missili sparati a oltre mille chilometri e vertici militari sterminati in un’ora, l’intero scenario internazionale si fa sempre più fragile e imprevedibile. La minaccia di evacuare una metropoli di oltre 10 milioni di abitanti segna un punto di svolta nel quadro della “terza guerra mondiale a pezzi”, lasciando tutto il mondo ad attendere il prossimo capitolo di questo conflitto senza precedenti.

Centinaia di missili scagliati a piĂą di mille chilometri di distanza. I vertici militari di un Paese grande cinque volte l’Italia sterminati nel giro di un’ora. Intimazioni ripetute a evacuare una capitale mondiale e i suoi oltre 10 milioni di abitanti. Si apre così il nuovo capitolo della “terza guerra mondiale a pezzi”, ancora una volta in Medio Oriente. Con gli attacchi iniziati il 13 giugno, in cui Israele ha ucciso 21 capi dell’esercito e delle Guardie rivoluzionarie iraniane e 10 scienziati nucleari, i bombardamenti sui centri abitati e l’intervento, poco piĂą di una settimana dopo, degli Stati Uniti, la regione è spinta nuovamente verso territori inesplorati. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La guerra in Iran e la variabile Trump nel nuovo dis-ordine mondiale

In questa notizia si parla di: mondiale - guerra - iran - variabile

Simon West torna al cinema con Fortitude, un nuovo film di spionaggio sulla Seconda Guerra Mondiale - Simon West ritorna al cinema con **Fortitude**, un avvincente thriller di spionaggio ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Trump-l'oil Il conflitto tra Usa, Israele e Iran non è più solo geopolitico: rappresenta una variabile macroeconomica cruciale. Che rischia di scatenare una crisi energetica. Così possiamo arrivare alla recessione globale Vai su X

Questo attacco USA contro IRAN potrà creare escalation mondiale? Potrà avere riflessi sull’economia mondiale e danneggiare anche Noi Autonomi e Partite IVA? Vai su Facebook

Speciale | Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: la guerra si allarga?; Stretto di Hormuz chiuso? Ecco come la guerra in Iran può portare una recessione globale; Iran – Israele: la guerra nell’era del caos mondiale.

Come si calcola il prezzo del petrolio, il ruolo dell’Opec e le variabili - L’instabilità del Medio Oriente è uno dei fattori che influenza la determinazione del prezzo del petrolio: ecco perché la guerra in Iran incide sulle quotazioni del greggio ... Scrive quifinanza.it

Stretto di Hormuz chiuso? Ecco come la guerra in Iran può portare una recessione globale - Il conflitto tra Usa, Israele e Iran è una variabile macroeconomica cruciale. Da msn.com