La guerra in cui tutti hanno vinto e nessuno ha capito niente

Nel vortice delle tensioni internazionali, Ali Khamenei si presenta in TV con un messaggio che proclama una vittoria su Israele e un affronto agli Stati Uniti, evocando quasi uno spirito sportivo da commedia. La scena sembra più una partita di skittles che un conflitto reale, lasciando tutti confusi e senza un vero vincitore. Ma ovviamente Donald Trump non…

Ali Khamenei è riapparso ieri sulle tv iraniane con un messaggio preregistrato in cui ha rivendicato la «vittoria» su Israele e lo «schiaffo in faccia all’America». Parole che ricordano quelle di Woody Allen in Provaci ancora Sam, quando si vantava di avere dato una lezione a due energumeni che infastidivano la sua ragazza: «A uno gli ho dato una botta col mento sul pugno e a quell’altro una nasata sul ginocchio». Ma ovviamente Donald Trump non è stato da meno, accusando Cnn e New York Times di diffondere fake news per sminuire i successi della sua amministrazione, motivo per cui ha minacciato di trascinare in tribunale le due testate e chiesto il licenziamento dei loro giornalisti, colpevoli di avere dato notizia di un rapporto preliminare dell’intelligence di cui la Casa Bianca, attenzione, non ha mai negato l’esistenza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La guerra in cui tutti hanno vinto e nessuno ha capito niente

In questa notizia si parla di: guerra - tutti - nessuno - capito

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: “Pronti a 5 anni di tregua” - Hamas ha annunciato la sua disponibilità a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a siglare una tregua di cinque anni in cambio della cessazione delle ostilità .

In diretta dal Teatro al Castello Tito Gobbi di Bassano del Grappa la seconda edizione di “Guerra e Pace”, organizzata da Athesis. Un'occasione per... Vai su Facebook

Populismo bellico | La guerra in cui tutti hanno vinto e nessuno ha capito niente; Il mondo ha capito. Il nucleare iraniano problema per tutti: vittoria di Israele; L’Iran “profondo” che l’Occidente non ha mai capito.

Perché non abbiamo capito niente della guerra di Putin - Fanpage.it - Gli ingredienti c’erano tutti per trasformare le analisi sulla guerra in Ucraina in una specie di tifo. Secondo fanpage.it

Guerra in Ucraina, l’unica visione che mette d’accordo tutti non è più vera - Il Fatto Quotidiano - Affermazioni spesso destinate soltanto ad alimentare l’ego di qualche aspirante neo- Secondo ilfattoquotidiano.it