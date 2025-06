La guerra ibrida cinese passa dagli incidenti d’auto Il piano svelato dall’intelligence di Praga

Una nuova minaccia emerge nel panorama della sicurezza internazionale: la guerra ibrida cinese si svela attraverso incidenti d’auto orchestrati, come rivelato dai servizi di intelligence di Praga. Un piano ingegnoso e inquietante, volto a mettere in pericolo figure chiave come la vicepresidente di Taiwan, Hsiao Bi-khim, durante la sua visita a Praga nel marzo 2024. La scoperta di questa operazione apre un capitolo inquietante sulla strategia di attacco invisibile e sottile.

Un incidente stradale pianificato a tavolino come atto di guerra ibrida. Il piano, ordito da agenti cinesi, per inscenare una collisione stradale ai danni della vicepresidente di Taiwan Hsiao Bi-khim durante la sua visita a Praga nel marzo 2024 è stato smascherato dai servizi di intelligence militare della Repubblica Ceca, secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica Czech Radio, e confermato dal capo dell’intelligence militare Petr Bartovský, che ha definito l’operazione “senza precedenti” nel contesto europeo. Il piano, descritto come una “azione cinetica dimostrativa”, prevedeva la messa in scena di un incidente stradale con l’auto che trasportava Hsiao. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La guerra ibrida cinese passa dagli incidenti d’auto. Il piano svelato dall’intelligence di Praga

