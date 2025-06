La guerra ai truffatori degli anziani passa anche dalle farmacie

La lotta contro le truffe agli anziani si rafforza anche nelle farmacie di Ancona, veri punti di primo contatto con la comunità. La questura lancia una strategia innovativa, distribuendo ventimila brochure in 140 farmacie: non semplici volantini, ma vere e proprie guide alla prevenzione. Un impegno concreto per proteggere i più vulnerabili e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini, rendendo ogni farmacia un baluardo di sicurezza e informazione.

Guerra ai truffatori degli anziani passando dalle farmacie del territorio. La questura di Ancona lancia una nuova offensiva al raggiro della popolazione più debole, sfruttando la prevenzione capillare che coinvolge chi ogni giorno incontra i cittadini nei posti più sperduti: i farmacisti. Ventimila brochure verranno distribuite dalla prossima settimana in 140 farmacie della provincia anconetana. Non semplici volantini, ma vere e proprie guide alla sopravvivenza urbana per chi ha superato una certa età e rischia di cadere nei tranelli sempre più raffinati dei malviventi. Il questore Cesare Capocasa non usa mezzi termini: "Di truffe agli anziani se ne parlava già tanti anni fa quando sono entrato in polizia.

