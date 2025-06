La grande atletica torna in città | al Triveneto Meeting spunta il primo top negli 800 c' è Pernici

La grande atletica torna a conquistare il cuore del Triveneto, con emozioni e record pronti a essere scritti. Sabato 26 luglio, la pista di Cologna accoglierà il “Triveneto Meeting Internazionale”, un evento imperdibile che promette di regalare performance straordinarie, tra cui il primo top negli 800 metri di Pernici. Un appuntamento che si preannuncia come un vero festival di talento e passione sportiva.

Sabato 26 luglio a Trieste sarĂ tempo di grande atletica. La pista di Cologna, intitolata a Gregorio Draghicchio, ospiterĂ infatti il “Triveneto Meeting Internazionale”, riunione organizzata dalla Polisportiva Triveneto Trieste, inserita nella serie Challenger del Continental Tour di World. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

