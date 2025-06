La Gran Bretagna attacca Mosca | Destabilizza l' occidente con i migranti

In un contesto internazionale già complesso, la Gran Bretagna accusa Mosca di destabilizzare l’Occidente attraverso il fenomeno migratorio, con Vladimir Putin chiamato in causa come artefice di un piano sottile e mirato. Secondo il Sun, Mosca fornirebbe supporto ai trafficanti per aumentare le tensioni e seminare discordia tra gli alleati occidentali. Ma cosa ci riserva questa intricata strategia?

Putin, il buttadentro. Secondo il Sun, la colpa del mancato calo del flusso migratorio nel Regno Unito sarebbe di Vladimir Putin. Secondo il report pubblicato “in esclusiva” dal tabloid britannico Mosca lavorerebbe sotto traccia per favorire gli sbarchi, rendendo disponibili ai trafficanti documenti falsi, trasporti e persino scorte su alcune rotte. L'obiettivo? Mettere sotto pressione gli Stati e “seminare le divisioni”. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Gran Bretagna attacca Mosca: "Destabilizza l'occidente con i migranti"

